Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Büyükyoncalı Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Saray Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri 34 TN 5090 plakalı otomobili durdurdu.
Ekipler araç içerisinde yaptıkları aramada 70 gram esrar ve fişek halinde kullanıma hazır bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan araç içerisindeki 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:20 Kaynak: AA
Tekirdağ, Saray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Cuma gününe kadar devam edecek Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı Ayının mağarada esir aldığı adam, 1 ay boyunca idrarını içerek hayatta kaldı Şahan Gökbakar, faytonların kaldırıldığını duyuran Tunç Soyer'i eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 16:01:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]