Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:20 Kaynak: AA
'ın Saray
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Büyükyoncalı
Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Saray Jandarma
Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri 34 TN 5090 plakalı otomobili durdurdu.
Ekipler araç içerisinde yaptıkları aramada 70 gram esrar ve fişek halinde kullanıma hazır bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan araç içerisindeki 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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