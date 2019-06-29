Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
31 dakika önce
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Operasyonda bin 39 kök hint keneviri ele geçirildiÇORUM - Çorum'da İl Jandarma alay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 39 kök hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Operasyonda bin 39 kök hint keneviri ele geçirildi
ÇORUM - Çorum
'da İl Jandarma alay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 39 kök hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İskilip
ilçesine bağlı Gökçe
köyünde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, İ.Ş. adlı şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde bin 39 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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