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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

31 dakika önce

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Operasyonda bin 39 kök hint keneviri ele geçirildiÇORUM - Çorum'da İl Jandarma alay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 39 kök hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Operasyonda bin 39 kök hint keneviri ele geçirildi
ÇORUM - Çorum'da İl Jandarma alay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 39 kök hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İskilip ilçesine bağlı Gökçe köyünde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, İ.Ş. adlı şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde bin 39 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
Çorum, Jandarma, 3. Sayfa
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