Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

48 dakika önce

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından 206 kök kenevir bitkisi ile 43 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Niğde'de jandarma ekipleri tarafından 206 kök kenevir bitkisi ile 43 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma kapsamında Merkeze bağlı Alay Kasabasında M.A'nın evinde ve bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler eve yaptıkları operasyonda 206 kök kenevir bitkisi ile 43 kg. esrar maddesi ele geçirdi. M.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - NİĞDE
Jandarma, Kenevir, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:16 Kaynak: İHA
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