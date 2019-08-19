Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bartın'da jandarmanın yaptığı operasyonda 137 adet uyuşturucu extasy hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bartın'da jandarmanın yaptığı operasyonda 137 adet uyuşturucu extasy hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre Bartın'ın Amasra ilçesi Kazpınarı köyünde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı ihbarını alan Bartın İl Jandarma komutanlığı ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda belirlenen adreste 137 adet extasy diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda evde ikamet eden D.O. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Amasra Adliyesi'ne sevk edilen D.O. tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi. - BARTIN
Amasra, Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
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