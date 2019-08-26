Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

17 dakika önce

Ankara'nın Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinde 2 kilo 394 gram uyuşturucu ile av tüfeği ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ankara'nın Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinde 2 kilo 394 gram uyuşturucu ile av tüfeği ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca Gölbaşı ilçesinde yürütülen çalışmada, A.T.'nin Emirler Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda A.T, satış yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Aramalarda 1 kilo 831 gram kubar esrar, av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Polatlı ilçesinde A.Ç'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 563 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından jandarmaya götürüldü.

Polatlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:10 Kaynak: AA
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