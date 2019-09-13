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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 640 gram kubar esrar, 1 adet av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 640 gram kubar esrar, 1 adet av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gümüşova ilçesi Pazarcık köyünde S. B.'nin fındık bahçesinin yakınındaki ormanlık alan içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden KOM Şube Müdürlüğü ile Gümüşova ve Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca S. B.'nin ev ve eklentilerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 640 gram kubar esrar, 1 adet av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayda yakalanan S. B. Adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:44 Kaynak: İHA
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