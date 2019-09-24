Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
2 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde 66 kök kenevir ile 1 kilo 216 gram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
Bursa'nın İznik ilçesinde 66 kök kenevir ile 1 kilo 216 gram esrar ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İznik ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde kenevir ekildiği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 66 kök kenevir ve 1 kilo 216 gram esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri, keneviri eken kişi veya kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA
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