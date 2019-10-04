Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

16 dakika önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlı ekiplerince yolcu otobüslerinde yapılan denetimlerde 1 kilo 203 gram toz esrar ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlı ekiplerince yolcu otobüslerinde yapılan denetimlerde 1 kilo 203 gram toz esrar ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Pınarbaşı ilçesine bağlı Solaklar mevkiinde 2 yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramalarda A.C.'nin üzerinden 1 kilo 200 gram, M.A.S.'nin üzerinden ise 3 gram toz esrar ele geçirildi. A.C. ve M.A.S. ekiplerce gözaltına alındı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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