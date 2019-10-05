Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

31 dakika önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kubar esrar ve skunk maddesi ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kubar esrar ve skunk maddesi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti"olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar esnasında; Gönen'in Karşıyaka mahallesinde ikamet eden H.Ö. isimli şahsın kenevir hasadı yaptığı, hasat ettiği ürünü kağıt poşetlere sararak sattığına dair istihbari bilgi alındı.


Elde edilen istihbari bilgi doğrultusunda Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada;500 gram kubar esrar, 50 gram skunk uyuşturucu madde, bir adet cep telefonu ele geçirildi.


Şüpheli şahıs H.Ö. ile yapılan ilk mülakatta Gönen'in Dereköy mahallesi mevkiinde de ekili kenevir bitkisi olduğunu beyan etmesi üzerine şahsın izinsiz kenevir ekimi yaptığı bölgede yapılan aramada 4 kök kenevir bitkisi bulundu. Gözaltına alınan H.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Gönen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Canan Karatay: Ekmek uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor Denize düşen polisleri peşine düştükleri uyuşturucu kaçakçıları kurtardı Kumbaracı Yokuşu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 20:27:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]