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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kayseri'deki operasyonda bin 35 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri'deki operasyonda bin 35 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.U'nun İstanbul'dan temin ettiği renkli reçeteyle satılan uyuşturucu içerikli hapları Kayseri'de piyasaya süreceği bilgisini aldı.

H.U'nun bindiği otobüsü durduran ekipler, yaptıkları aramada bin 35 adet uyuşturucu içerikli hap buldu.

Gözaltına alınan H.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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