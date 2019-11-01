Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 300 gram kubar esrar ve 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 300 gram kubar esrar ve 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Günbaşı köyünde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisini alan Düzce Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri adli makamlardan alınan arama kararına istinaden R.S. isimli şahsa ait ev ile eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 300 gram kubar esrar ile 15-30 santimetre boylarında 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DÜZCE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi
Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı Kulağındaki kulaklık, yürüyüşe çıkan kadını canından etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:36:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]