Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" olaylarına yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda Edremit ilçesi Altınoluk mahallesi Tekçam mevkiinde icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri esnasında şüpheli hareketler sergileyen Y.K., N.Ö., S.S. ve V.B. isimli şahısların yapılan üst aramasında N.Ö. isimli şahsın üzerinde 1 adet avcı bıçağı ve 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla Y.K., N.Ö., S.S. ve V.B. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlatıldı. - BALIKESİR