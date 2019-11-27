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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince Kocasinan ilçesinde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Z.K. gözaltına alındı.


Gözaltına alınan Z.K., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:29 Kaynak: İHA
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