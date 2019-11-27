Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince Kocasinan ilçesinde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Z.K. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan Z.K., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ