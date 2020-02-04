Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde ve aracında aramada uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde ve aracında aramada uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca Şehit Murat Demir Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen Ü. Ç.'nin aracında ve evinde yapılan aramada 101 adet Extacy hap, 55,5 gram Skunk uyuşturucu madde, 26,5 gram Metamfetamin uyuşturucu madde ile Ü.Ç.'nin üzerinden suçtan elde ettiği değerlendirilen 3 bin 40 TL nakit para ele geçirildi.


Düzce Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli Ü. Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin tamamlanması ardından adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler
İngiltere'de uyuşturucu satıcısı listeyi yanlışlıkla polise gönderdi Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı Soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:38:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]