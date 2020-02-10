Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tavan döşemesi içerisi gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tavan döşemesi içerisi gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Dumlupınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen H.H.T'nin evine operasyon düzenledi.


Operasyonda, H.H.T.'nin evinin tabanındaki tahtaların altına kovayla saklanan 600 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.


Şüpheli H.H.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:14 Kaynak: İHA
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