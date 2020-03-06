Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Kilis'te jandarma ekipleri, 965 Adet Captagon sentetik uyuşturucu hap, 2 adet Extasy uyuşturucu hap ve 3 gram Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kilis'te jandarma ekipleri, 965 Adet Captagon sentetik uyuşturucu hap, 2 adet Extasy uyuşturucu hap ve 3 gram Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Merkez ilçesi Kocabeyli Köyünde yalpan operasyonda Suriye uyruklu E.C. ve Filistin uyruklu E.E. isimli şahısların üzerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan arama neticesinde, 965 adet captagon sentetik uyuşturucu hap, 2 adet extasy uyuşturucu hap ve 3 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili adli süreç devam ediyor. - KİLİS

Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Jandarma denetimi öncesinde bilgi sızdırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Başkent'te lüks villaya fuhuş operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı Evlilik teklifini reddeden sevgilisini yaralayıp, intihar etti Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:14:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]