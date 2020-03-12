Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 250 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 1 kadın şahıs gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 250 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 1 kadın şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 40 yaşındaki N.H. isimli kadın yakalandı. N.H.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL ele geçirildi. N.H. gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çinli turistleri taciz ettiği iddia edilen iki kardeş yakalandı
Çinli turistleri taciz eden şahısları JASAT timi yakaladı İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 15:44:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]