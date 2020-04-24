Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

JANDARMA Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla; yasadışı yollarla temin ettikleri hapları, etken maddesini kullanarak uyuşturucu madde imal etmek üzere çeşitli yollarla İstanbul'a getiren H.İ.Ç. ve M.K. yakalandı. Operasyonlarda; eczanelerde satılan ve yaygın olarak kullanılan 302 bin 22 adet hap ele geçirildi. Söz konusu hapların içeriğinde bulunan etken maddeyi çeşitli kimyasal çözeltiler kullanılarak uyuşturucu maddeye dönüştürmeye çalışan şüpheli H.İ.Ç. ve M.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 2 kişinin yasadışı yollarda temin ettikleri çok sayıda ilacı, çeşitli yollarla Esenyurt'a getirdikleri ve söz konusu ilaçların etken maddesini kullanarak uyuşturucu madde imal edecekleri bilgisini aldı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Jandarma ekiplerince başta "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" ile "Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan" çok sayıda suç kayıtlarının bulunan H.İ.Ç. ve M.K.'nin Esenyurt'ta bulunan 2 ayrı adresi kullandıkları tespit edildi.

JANDARMA TÜM GÜZERGAHLARI TUTTU

Şüphelilerin kullandıkları geçiş güzergahlarını tutan Jandarma ekipleri, şüphelilerin değişik zamanlarda, kullandıkları adreslere, araçlarından indirdikleri çok sayıda koliyi taşıdıklarını belirledi.

METAMFETAMİN YAPIMINDA KULLANACAKLARDI

Eş zamanlı operasyon için düğmeye basan Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; eczanelerde satılan ve yaygın olarak kullanılan 302 bin 122 adet ilaç ele geçirildi. Şüphelilerin halkın sağlığı için kullanılacak ilaçların içeriğinde bulunan etken maddeyi bir takım kimyasallarla ayrıştırarak Uyuşturucu Madde (Metamfetamin) üretecekleri ortaya çıktı. Yakalanan H.İ.Ç. ve M.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı oldukları kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.