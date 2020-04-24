Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Jandarma ekiplerinin Esenyurt'ta gerçekleştirdikleri operasyonda, uyuşturucu madde imal etmek üzere İstanbul'a getirilen 302 bin 122 adet hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla; yasa dışı yollarla temin ettikleri hapları, etken maddesini kullanarak uyuşturucu madde imal etmek üzere çeşitli yollarla İstanbul'a getiren H.İ.Ç. ve M.K. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonlarda; eczanelerde satılan ve yaygın olarak kullanılan 302 bin 122 adet hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırma ve fiziki takip ile başta "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" ile "Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan" çok sayıda suç kayıtlarının bulunan H.İ.Ç. ve M.K. isimli şüphelilerin Esenyurt'ta bulunan 2 ayrı adresi kullandıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların ikamet ettiği bölge ve kullandıkları geçiş güzergahlarını tutan Jandarma ekipleri, şüphelilerin değişik zamanlarda, kullandıkları adreslere, araçlarından indirdikleri çok sayıda koliyi taşıdıklarını belirledi.

METAMFETAMİN YAPIMINDA KULLANACAKLARDI

Eş zamanlı operasyon için düğmeye basan jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; eczanelerde satılan ve yaygın olarak kullanılan 302 bin 122 adet hap ele geçirildi. Şüphelilerin halkın sağlığı için kullanılacak ilaçların içeriğinde bulunan etken maddeyi birtakım kimyasallarla ayrıştırarak uyuşturucu madde (Metamfetamin) üretecekleri ortaya çıktı. Yakalanan H.İ.Ç. ve M.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı oldukları kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

(İHA)