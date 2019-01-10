Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo Eroin Ele Geçirildi
25 dakika önce
İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 kilo eroin ele geçirildi.
İstanbul DHA
- İSTANBUL İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 kilo eroin ele geçirildi.
Jandarma ekipleri Ş.B.'nin yurt dışından yasadışı yollarla yurda sokulan yüklü miktarda uyuşturucu maddeye İstanbul'da satmaya çalıştığını belirledi. Avcılar
'da iş yeri bulunan Ş.B.'nin uyuşturucu madde yüklü aracını dikkat çekmemek ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için genellikle tenha ara sokaklara park ettiği belirlendi.
Harekete geçen jandarma ekipleri araçta yaptığı aramada bagajdaki bir çanta içerisinde paketlenmiş halde 30 kilo eroin ele geçirdi.
Operasyonu izleyen vatandaşlar, "Allah sizden razı olsun, elleriniz dert görmesinö dediği duyuldu
Şüpheli Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:46 Kaynak: DHA
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