Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu:  30 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu:  30 Kilo Eroin Ele Geçirildi

40 dakika önce

İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 kilo eroin ele geçirildi.

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu:  30 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 kilo eroin ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Ş.B.'nin yurt dışından yasadışı yollarla yurda sokulan yüklü miktarda uyuşturucu maddeye İstanbul'da  satmaya çalıştığını belirledi.

Avcılar'da iş yeri bulunan Ş.B.'nin  uyuşturucu madde yüklü aracını dikkat çekmemek ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için genellikle tenha ara sokaklara park ettiği belirlendi. 

Harekete geçen jandarma ekipleri araçta yaptığı aramada bagajdaki bir çanta içerisinde paketlenmiş halde 30 kilo eroin ele geçirdi.   

Operasyonu izleyen vatandaşlar, "Allah sizden razı olsun, elleriniz dert görmesinö dediği duyuldu

Şüpheli Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:13 Kaynak: DHA

İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa
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