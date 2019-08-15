Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaAMASYA - Amasya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 kilodan fazla uyuşturucu madde ve 2 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

AMASYA - Amasya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 kilodan fazla uyuşturucu madde ve 2 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile Göynücek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynücek ilçesine bağlı Ilısu köyündeki bir mezrada operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Puslu'nun da yer aldığı operasyonda 8,6 kilo ağırlığında kubar esrar maddesi ile uyuşturucu madde temin etmek amacıyla yetiştirilen 2 bin 500 kök kenevir bitkisi tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.A, E.K, Ü.A ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, F.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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