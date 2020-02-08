Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 kişiyi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı, istihbarat çalışmaları sonucunda Perşembe beldesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri yaptığı operasyonda T.S.M (24), Ş.K (24), H.K.(19), Y.M.M.(23) ve U.K.'yi(24) uyuşturucu madde ticareti yaptıkları esnada suç üstü yakaladı. Uyuşturucu maddeleri temin ettiği tespit edilen T.S.M.'nin evinde yapılan aramada 300 gram esrar, 9 adet extacy hap, 12 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 25 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:55 Kaynak: İHA
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