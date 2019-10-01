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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Balya, Edremit ve Bandırma ilçelerinde jandarma uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Balya, Edremit ve Bandırma ilçelerinde jandarma uyuşturucu operasyonları düzenledi. Jandarma ekiplerinin 3 ilçede yaptığı operasyonlarda 6 kişi uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden; Balya ilçesi Danişment mahallesinde önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli hareketlerde bulunan şüpheliler S.K., T.A., M.İ. ve Y.D.'nin yapılan üst aramalarında; 50 gram kubar esrar ile, Edremit ilçesi Yaşyer mahallesinde önleyici kolluk devriyesi esnasında Jandarma devriyesini görerek kaçan şüpheli F.T. yapılan takip neticesinde girdiği kahvehanede yakalanmış, yapılan üst aramasında 2,43 gram kubar esrar ele geçirilmiş, şüphelinin kaçarken kullandığı motosikletin yapılan sorgusunda tescilsiz olduğu tespit edilmiş ve Emniyet personeline teslim edildi ve Bandırma ilçesi Çınarlı mahallesinde ikamet eden Ö.A. isimli şahsın ev ve işyerinde uyuşturucu madde bulundurduğuna dair bilgi üzerine, Ö.A isimli şahsın ev ve işyerinde yapılan aramada; 100 gram kubar esrar, 25 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Bu olaylarla ilgili olarak jandarma ekipleri S.K., T.A., M.İ., Y.D., F.T. ve Ö.A isimli şüphelileri gözaltına aldığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
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