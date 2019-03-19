Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu - İstanbul
46 dakika önce
- Detay görüntü İSTANBUL - İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda "skunk" olarak adlandırılan uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.
- Detay görüntü İSTANBUL - İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda "skunk" olarak adlandırılan uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:58 Kaynak: AA
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