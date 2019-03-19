Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu - İstanbul

- Detay görüntü İSTANBUL - İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda "skunk" olarak adlandırılan uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

- Detay görüntü İSTANBUL - İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda "skunk" olarak adlandırılan uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İmamoğlu, Adada Yaşayanlara Ulaşım İçin Söz Verdi: Yüzde 40 İndirimli Yapacağız

Uyuşturucu Yüzünden Ölümden Dönen Demi Lovato'dan İlginç İtiraf!

Düğün Salonunda Kumar Baskını! 54 Kişi Gözaltına Alındı

Gülşen, Lüks Çizmesiyle Demet Akalın'ın Rekorunu Kıramadı