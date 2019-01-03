Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu Kamerada

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu Kamerada

33 dakika önce

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada Operason sırasında şahıs uyuşturucu maddeyi arabanın altına atıp kaçmaya çalıştı Operasyon anı kameradaİSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt'ta gerçekleştirdiği operasyonda,yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada
Operason sırasında şahıs uyuşturucu maddeyi arabanın altına atıp kaçmaya çalıştı
Operasyon anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt'ta gerçekleştirdiği operasyonda,yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yurtdışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu maddeleri İstanbul'da torbacılara satma hazırlığında olan bir şahıs tutuklandı. Nefes kesen operasyon anı güvenlik kamerasına yansırken, şahıslardan biri uyuşturucu maddeyi arabanın altına atıp kaçmaya çalıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.N. isimli bir şahsın, yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda metamfetamin isimli uyuşturucu maddeyi İstanbul'da torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; M.N.'nin Esenyurt'da faaliyet gösterdiği belirlendi. Esenyurt bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri,M.N.'yi fiziki ve teknik takibe aldı. Uyuşturucu maddelerin bir araçla torbacılara dağıtıldığını tespit eden Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
Jandarmanın Takibi Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Şüphelinin kullandığı araca, Esenyurt Hürriyet Mahallesinde müdahale edildi. Jandarma ekiplerini fark eden M.N. elinde bulunan siyah poşeti park halinde buluna bir aracın altına alıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Jandarmalar tarafından kısa sürede yakalandı.Şüphelinin park halindeki bir aracın altına attığı siyah poşette yüklü miktarda uyuşturucu madde imal etmeye yarayan metamfetamin bulundu. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nefes kesen operasyon anıda güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:53 Kaynak: İHA

Esenyurt, Jandarma, 3. Sayfa
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