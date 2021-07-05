Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın
BURSA - Bursa Jandarma Komutanlığı Dedektiflerince İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İnegöl Jandarma Dedektifleri, İnegöl'ün Baykoca mahallesinde bulunan TOKİ konutlarının 2 dairesinde uyuşturucu satışı ve partisi yapıldığı istihbaratına ulaştılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri istihbaratın ardından operasyonun düğmesine bastılar.
F.T.isimli şahsın 2 adresine operasyon düzenlendi.
2 adres de didik didik arandı.
Aramalarda 1350 gram Bonzai Uyuşturucu Maddesi, 1 Adet Tabaka içerisinde 15 gram satışa hazır Bonzai, 1 Adet Hassas Terazi, 1 Adet 7.65 mm. Tabanca, 1 Adet Baretta Marka Tüfek, 1 Adet Tüfek, 15 Adet 7.65 mm. Çapında Tabanca Fişeği, 3 Adet 12 cal. Tüfek Kartuşu ele geçirildi.
Şüpheli F. T. gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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