Jandarmadan 'uyuşturucu serası'na baskın: 2 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan 'uyuşturucu serası'na baskın: 2 gözaltı

13.09.2022 14:02
Jandarmadan 'uyuşturucu serası'na baskın: 2 gözaltı

KIRKLARELİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, evin terasına iklimlendirme sistemli sera oluşturup, uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

KIRKLARELİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, evin terasına iklimlendirme sistemli sera oluşturup, uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, merkez İstasyon Mahallesi'ndeki evin terasında uyuşturucu yetiştirildiğini belirledi. Narkotik dedektör köpek 'Yeksan' ile evde arama yapan jandarma ekipleri, teras kısmında iklimlendirme sistemi kurularak, 'kenevir serası' oluşturulduğunu belirledi. Terasta 2,5 kilo kubar esrar, 550 kök Hint keneviri, 1 hassas terası, iklimlendirme ve sulama sistemleri, vakum cihazı, havalandırma sistemi, 1 oksijen tüpü, çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


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Kaynak: DHA

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarmadan 'uyuşturucu serası'na baskın: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan 'uyuşturucu serası'na baskın: 2 gözaltı - Son Dakika
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