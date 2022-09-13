KIRKLARELİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, evin terasına iklimlendirme sistemli sera oluşturup, uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, merkez İstasyon Mahallesi'ndeki evin terasında uyuşturucu yetiştirildiğini belirledi. Narkotik dedektör köpek 'Yeksan' ile evde arama yapan jandarma ekipleri, teras kısmında iklimlendirme sistemi kurularak, 'kenevir serası' oluşturulduğunu belirledi. Terasta 2,5 kilo kubar esrar, 550 kök Hint keneviri, 1 hassas terası, iklimlendirme ve sulama sistemleri, vakum cihazı, havalandırma sistemi, 1 oksijen tüpü, çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Jandarmadan 'uyuşturucu serası'na baskın: 2 gözaltı - Son Dakika