Jandarmadan uyuşturucu şüphelilerine operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu şüphelilerine operasyon - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu şüphelilerine operasyon

6 saat önce

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu imal ve ticareti şüphelilerinin evlerine operasyon düzenledi.

Jandarmadan uyuşturucu şüphelilerine operasyon, System.String[]

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu imal ve ticareti şüphelilerinin evlerine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri şüphelilerin evlerinde uyuşturucu, kaçak içki, sikke ve silah ele geçirildi


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Kepsut ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan A.Ö., S.I., S.B., Y.O., İ.S., O.K., S.D. isimli şüphelilerin evlerinde yapılan eş zamanlı aramalarda; 2 adet Extasy, 3 paket esrar sarma kağıdı, 3 adet sikke, 1 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 150 adet av tüfeği fişeği, 56 adet kurusıkı fişeği, 4 adet şarjör ve 7 adet sim kartı ile birlikte cep telefonu ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler gözaltına alınmış, olay ile ilgili tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Kepsut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:46 Kaynak: İHA
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