Jandarmadan 'Uyuşturucu' Tacirlerine Operasyon
45 dakika önce
JANDARMA Genel Komutanlığı, bir haftada düzenlenen 144 operasyonda, 140 kilo esrar ve 1448 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.
JANDARMA Genel Komutanlığı, bir haftada düzenlenen 144 operasyonda, 140 kilo esrar ve 1448 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili Jandarma
Genel Komutanlığı'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"31 Aralık- 6 Ocak tarihleri arasında mali, organize suçlar ve kaçakçılık olaylarında yapılan 144 operasyonda, 246 şüpheli yakalanarak 140 kilo esrar maddesi ve 1448 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir." - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:16 Kaynak: DHA
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