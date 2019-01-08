Son Dakika Haberleri: Jandarmadan 'Uyuşturucu' Tacirlerine Operasyon

Jandarmadan 'Uyuşturucu' Tacirlerine Operasyon

45 dakika önce

JANDARMA Genel Komutanlığı, bir haftada düzenlenen 144 operasyonda, 140 kilo esrar ve 1448 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Jandarmadan 'Uyuşturucu' Tacirlerine Operasyon, System.String[]
JANDARMA Genel Komutanlığı, bir haftada düzenlenen 144 operasyonda, 140 kilo esrar ve 1448 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"31 Aralık- 6 Ocak tarihleri arasında mali, organize suçlar ve kaçakçılık olaylarında yapılan 144 operasyonda, 246 şüpheli yakalanarak 140 kilo esrar maddesi ve 1448 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:16 Kaynak: DHA

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