Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu ve Yol Denetimi

Jandarmadan Uyuşturucu ve Yol Denetimi

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ve yol denetimi yaptı.

Jandarmadan Uyuşturucu ve Yol Denetimi, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ve yol denetimi yaptı.

Jandarma ekipleri, Mudanya-Bursa yolunun Çağrışan mevkiinde Kaymakam Faik Oktay Sözer'in iştirakiyle uyuşturucu ve hırsızlıkla mücadele dahilinde yol denetimi yaptı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu başkanlığındaki yol denetimine katılan Kaymakam Sözer, uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca hırsızlık suçlamasıyla aranan 1 kişi, cinsel taciz suçlamasından 1 kişi, askeri suçlardan aranan 3 kişi olma üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Kaymakam Sözer, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarıyla mücadele eden jandarma ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Genç Çifti Öldüresiye Döven Saldırganlar Tutuklandı Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı

Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 15:55:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu ve Yol Denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]