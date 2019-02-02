Jandarmadan Uyuşturucu ve Yol Denetimi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ve yol denetimi yaptı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ve yol denetimi yaptı.



Jandarma ekipleri, Mudanya-Bursa yolunun Çağrışan mevkiinde Kaymakam Faik Oktay Sözer'in iştirakiyle uyuşturucu ve hırsızlıkla mücadele dahilinde yol denetimi yaptı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu başkanlığındaki yol denetimine katılan Kaymakam Sözer, uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca hırsızlık suçlamasıyla aranan 1 kişi, cinsel taciz suçlamasından 1 kişi, askeri suçlardan aranan 3 kişi olma üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Kaymakam Sözer, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarıyla mücadele eden jandarma ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

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