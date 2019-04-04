Son Dakika Haberleri: Jandarmadan "Uyuşturucuya Geçit Vermeyeceğiz" Klibi

Jandarmadan "Uyuşturucuya Geçit Vermeyeceğiz" Klibi

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, "Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz!

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, "Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz!" başlıklı bir video klip paylaşıldı.

Genel komutanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Jandarma'nın uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına yer verilirken "Jandarma Genel Komutanlığı olarak, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:02 Kaynak: AA

Jandarma, Güncel
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