Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucuya Geçit Yok

Jandarmadan Uyuşturucuya Geçit Yok

1 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan Uyuşturucuya Geçit Yok, System.String[]
DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen "Uyuşturucu Madde Kaçakçılığıyla Mücadele" kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs ile birlikte hareket ettiği ve iletişim halinde olduğu belirlenen ikinci bir şahıs tespit edildi. Jandarma ekiplerinin derinleştirdiği geniş çaplı çalışma sonunda 3 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda 1 kavanoz satışa hazır kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 85 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında bir kişiye "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan cezai işlem uygulanırken, iki kişi hakkında da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

Düzce, Jandarma, 3. Sayfa
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