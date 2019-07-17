Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
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Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

52 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hamzabey Mahallesi OSB mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki bir araçtan şüphelendi. Şüphe üzerine kontrol edilen araç içerisinde bulunan, E. Ç., G.A., K.T., E.A., şahısların GBT sorgusu yapıldı. Jandarma ekipleri araçta arama yaptı. Araçta 5 gram metamfetamin, 4 gram shunk, 1 tabanca ve mermiler ele geçirildi. Jandarma ekipleri araçta bulunan 4 kişiyi gözaltına alırken, tahkikat sürüyor. - BURSA
Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
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