Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
52 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde park halindeki bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.
İnegöl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Hamzabey Mahallesi OSB
mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki bir araçtan şüphelendi. Şüphe üzerine kontrol edilen araç içerisinde bulunan, E. Ç., G.A., K.T., E.A., şahısların GBT sorgusu yapıldı. Jandarma ekipleri araçta arama yaptı. Araçta 5 gram metamfetamin, 4 gram shunk, 1 tabanca ve mermiler ele geçirildi. Jandarma ekipleri araçta bulunan 4 kişiyi gözaltına alırken, tahkikat sürüyor. - BURSA
Kayınpederi ve kayınbiraderini öldüren damat için karar verildi Satın aldıkları 10 liralık uyuşturucu felaketleri oldu Torbacılara yönelik yapılan operasyonda Polis, karpuz ve kavunların arasında uyuşturucu aradı Konkordato kaçağı iş adamı tutuklandı