Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

27.06.2022 20:53
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin iş yerine ve evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin iş yerine ve evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı.

Düzce Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan K.Ç. isimli şahıs iş yerinde yakalandı. Şahsın üzerinde, kullandığı araçta ve merkez Aziziye Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 20 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 2 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle birlikte ayrıca uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 35 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 25 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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