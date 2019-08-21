Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucuya 'Şok' darbe
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Jandarmadan uyuşturucuya 'Şok' darbe

28 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 'Şok' uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirilen aracın sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucuya 'Şok' darbe, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 'Şok' uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirilen aracın sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, rutin uygulamalarını aralıksız sürdüren Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaybey Mahallesi mevkiinde yapılan 'Şok' uygulamasında durdurulan bir araçta 25 gram kubar esrar ve hassas kantar ele geçirildi. Uyuşturucu ve kantara el konulurken, gözaltına alınan araçtaki B.D. ve D.B. çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ
Jandarma, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:03 Kaynak: İHA
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