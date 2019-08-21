Jandarmadan uyuşturucuya 'Şok' darbe
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 'Şok' uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirilen aracın sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:03 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 'Şok' uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirilen aracın sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, rutin uygulamalarını aralıksız sürdüren Malkara İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Alaybey
Mahallesi mevkiinde yapılan 'Şok' uygulamasında durdurulan bir araçta 25 gram kubar esrar ve hassas kantar ele geçirildi. Uyuşturucu ve kantara el konulurken, gözaltına alınan araçtaki B.D. ve D.B. çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ
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