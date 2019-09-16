Son Dakika Haberleri: Jandarmadan vatandaşlara aşure ikramı
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Jandarmadan vatandaşlara aşure ikramı

1 saat önce

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Başçiftlik İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan personel, vatandaşlara aşure dağıttı.

Jandarmadan vatandaşlara aşure ikramı, System.String[]

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Başçiftlik İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan personel, vatandaşlara aşure dağıttı.

İlçe meydanındaki dağıtıma Başçiftlik Kaymakamı Server Sinanoğlu ile Belediye Başkanı Murat Tuncel de katıldı.

Vatandaşlar aşure dağıtımına ilgi gösterdi.

Başçiftlik, Jandarma, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:32 Kaynak: AA
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