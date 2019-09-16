Jandarmadan vatandaşlara aşure ikramı
1 saat önce
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Başçiftlik İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan personel, vatandaşlara aşure dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:32 Kaynak: AA
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Başçiftlik İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan personel, vatandaşlara aşure dağıttı.
İlçe meydanındaki dağıtıma Başçiftlik Kaymakamı Server Sinanoğlu ile Belediye Başkanı Murat Tuncel de katıldı.
Vatandaşlar aşure dağıtımına ilgi gösterdi.
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