Jandarmadan 'vatanına göz dikeni ez oğlum!' paylaşımı - Son Dakika

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Jandarmadan 'vatanına göz dikeni ez oğlum!' paylaşımı
7 saat önce
JANDARMADAN 'Vatanına göz dikeni ez oğlum!' PAYLAŞIMI.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:55 Kaynak: DHA
JANDARMADAN 'Vatanına göz dikeni ez oğlum!' PAYLAŞIMI
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