Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Yaban Hayvanlarına Yiyecek

Jandarmadan Yaban Hayvanlarına Yiyecek

1 saat önce

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Jandarmadan Yaban Hayvanlarına Yiyecek, System.String[]
Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.


Jandarma ekipleri, doğanın karla kaplanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı.

Kuşlar için buğday, yaban hayvanları için ekmek temin eden ekipler, yiyecekleri şehir dışında araziye bıraktı.

Buğdayı açık alanlara serpen ekipler, ekmekleri de ağaç dallarına koydu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:08 Kaynak: AA

Yozgat, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:11:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Yaban Hayvanlarına Yiyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]