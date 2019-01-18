Jandarmadan Yaban Hayvanlarına Yiyecek
1 saat önce
Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Yozgat
'ta İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Jandarma ekipleri, doğanın karla kaplanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı.
Kuşlar için buğday, yaban hayvanları için ekmek temin eden ekipler, yiyecekleri şehir dışında araziye bıraktı.
Buğdayı açık alanlara serpen ekipler, ekmekleri de ağaç dallarına koydu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:08 Kaynak: AA
Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı
Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı
FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum
Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek