Jandarmadan yağma operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Jandarmadan yağma operasyonu: 4 tutuklama

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, baskı ve tehditle iş yerlerini üzerlerine geçirdikleri belirlenen 4 kişilik çete, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarmadan yağma operasyonu: 4 tutuklama, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, baskı ve tehditle iş yerlerini üzerlerine geçirdikleri belirlenen 4 kişilik çete, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde, 4 kişilik çetenin tehdit ve baskı ile iş yerlerini zorla üzerlerine geçirdikleri ihbarı üzerine, Edremit Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, harekete geçti. Çete üyelerinin kimliklerini tespit eden jandarma, şüphelileri takibe aldı. Takibin ardından elde edilen belge ve bilgiler sonucu jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla İ.Y, S.Ü, S.Ö ve B.O.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından 'nitelikli yağma' suçlamasıyla Edremit Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Burhaniye cezaevine gönderildi.


- Balıkesir
Balıkesir, Jandarma, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:46 Kaynak: DHA
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