Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Yaralı Kartala Şefkat Eli

Jandarmadan Yaralı Kartala Şefkat Eli

40 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki devriye gezen jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

Jandarmadan Yaralı Kartala Şefkat Eli, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki devriye gezen jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

Elbistan'a bağlı Kalealtı Mahallesi'nde rutin devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazideki kartalı fark etti. Kartalın uçamadığını gören jandarma görevlileri, kuşun yaralı olduğunu anlayınca hemen koruma altına aldı. Yaralı kartal, Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. İlk tedavisi hemen yapılan yaralı kartalın, tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında ise yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Müdürü Güray Türk de, duyarlılık gösteren Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:02 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Elbistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım'dan Tartışma Yaratan "Teşekkürler İstanbul" Pankartlarıyla İlgili Açıklama Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım: Seçimin Patronu YSK'dır, İmamoğlu Bunu Bilmeli Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 20:42:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Yaralı Kartala Şefkat Eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]