Jandarmadan yaralı kızıl şahine şevkat eli - Son Dakika

Erzincan'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri yaralı buldukları kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Merkeze bağlı Saztepe mevkiindeki Ekşisu Sazlığı etrafında arazide devriye görevi yapan Erzincan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler koruma altında bulunan kızıl şahini arazide yaralı halde buldu.

Devriye araçlarının yanına getirilen yaralı şahin su içirilip ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Burada yapılacak ilk tedavi sonrası yaralı kızıl şahin, Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderileceği bildirildi.