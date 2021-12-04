Yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Jandarma ekiplerince yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, bazı şahıslarca organize halde bir internet kafede yasal olmayan yollardan bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan yaklaşık bir ay süren takip neticesinde, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatılan kafede, müşterilere girişteki gişede peşin ödeme karşılığında makbuz kesildiği belirlendi.

Suç örgütünün lideri ve yöneticilerine bağlı çalışan çok sayıda seyyar bayiye yatırılan depozito miktarlarına göre internet üzerinden oyun sayfası açılarak kullanıcı adı ve şifreyle yasa dışı bahis oynandığı, bu yolda elde edilen yüklü miktarda kazancın da şahıslarca, kendi aralarında bağlı oldukları yöneticilere bankalar üzerinden transfer edildiği anlaşıldı.

Suç örgütünün lideri, 5 yöneticisi ile 3'ü sabit 8'i seyyar 11 bayinin adresini tespit eden JASAT ekiplerince komando, narkotik, istihbarat ve olay yeri inceleme timlerinden oluşan 120 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce, şüphelilerin iş yeri ve ikametgahlarından oluşan 29 adreste yapılan aramalarda, elektronik kumar makinesi, 38 bilgisayar, çok sayıda dijital malzeme, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde döviz ve altın, ruhsatsız 6 tabanca ile çeşitli bankalara ait kredi kartları, suça konu olayla ilgili kayıt ve dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında, bahis siteleri üzerinden oyun oynadıkları belirlenen 34 kişiye de 245 bin lira idari para cezası uygulandı.