Jandarmadan yaşlı vatandaşlara ilaç ve gıda maddesi hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan yaşlı vatandaşlara ilaç ve gıda maddesi hizmeti - Son Dakika

Jandarmadan yaşlı vatandaşlara ilaç ve gıda maddesi hizmeti

6 saat önce

Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Jandarmadan yaşlı vatandaşlara ilaç ve gıda maddesi hizmeti, System.String[]

Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.


Çin'in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Bu kapsamda yürürlüğe giren kararnamenin ardından Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.


Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaşlıca köyünden 76 yaşındaki İsmet Tulum, jandarma ekiplerini arayarak ilaçlarının bittiğini ve evinde de gıda maddesinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmet Tulum'un, ilaçlarını eczaneden temin etti, ardından marketten de gıda maddesi aldı. Jandarma ekipleri, aldıkları bu malzemeleri İsmet Tulum'un evine kadar giderek kapıdan teslim etti.


Tulum, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KASTAMONU

İçişleri Bakanlığı, Çatalzeytin, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:43 Kaynak: İHA

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