Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Yaşlılara Moral Ziyareti

Jandarmadan Yaşlılara Moral Ziyareti

1 saat önce

Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ve jandarma personeli, yaşlıları ziyaret etti.

Jandarmadan Yaşlılara Moral Ziyareti, System.String[]
Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ve jandarma personeli, yaşlıları ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaşlılar Haftası kapsamında Kuran ve beraberindeki heyet, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Yaşlılarla tek tek ilgilenen jandarma personeli, yaşlıların elini öperek, karanfil takdim etti.

Jandarma personeli, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek, görüş ve dileklerini dinledi. Yaşlılar da jandarma personelinin ziyaretinden memnun olduklarını ifade ederek, mutluluklarını dile getirdi.

Ziyaret sonunda askeri personelle yaşlılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:24 Kaynak: AA

Kırşehir, Kuran-ı Kerim, Jandarma, Güncel
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