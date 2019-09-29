Jandarmadan yaylacılara yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı

Gaziantep'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'nda bulunan yaylacıları, yayla sezonu biterken yaylada yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.



İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Yaylada yaşam malzemesi bırakma, bilmeden teröre destek olma" sloganıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan seferberlik kapsamında, ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'nda, yaylacılar ile yaylaya günübirlik çıkan vatandaşların kimlik kontrolleri yaptı, araçları kontrol etti.

Yaylaya çıkan vatandaşlara uyarıda bulunan ekipler, yaşam malzemesi bırakılmaması ve bırakanların tespit edilmesi halinde haklarında yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.



Uyarıda terör örgütünün ulaşabileceği evlerde, barınma yerlerinde erzak ve yaşam malzemesi bırakılmaması vurgulandı.



Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütü PKK'nın yaşamsal faaliyetlerinin çoğunluğunu sağladığı yayla evi hırsızlığına karşı tedbirler de aldı.

Ekipler, yayla yolundaki bakkal ile mahalle sakinlerini duyarlı olmaları hususunda bilgilendirdi.