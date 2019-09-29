Son Dakika Haberleri: Jandarmadan yaylacılara yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Jandarmadan yaylacılara yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'nda bulunan yaylacıları, yayla sezonu biterken yaylada yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.

Jandarmadan yaylacılara yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'nda bulunan yaylacıları, yayla sezonu biterken yaylada yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.


İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Yaylada yaşam malzemesi bırakma, bilmeden teröre destek olma" sloganıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan seferberlik kapsamında, ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'nda, yaylacılar ile yaylaya günübirlik çıkan vatandaşların kimlik kontrolleri yaptı, araçları kontrol etti.

Yaylaya çıkan vatandaşlara uyarıda bulunan ekipler, yaşam malzemesi bırakılmaması ve bırakanların tespit edilmesi halinde haklarında yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.


Uyarıda terör örgütünün ulaşabileceği evlerde, barınma yerlerinde erzak ve yaşam malzemesi bırakılmaması vurgulandı.


Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütü PKK'nın yaşamsal faaliyetlerinin çoğunluğunu sağladığı yayla evi hırsızlığına karşı tedbirler de aldı.

Ekipler, yayla yolundaki bakkal ile mahalle sakinlerini duyarlı olmaları hususunda bilgilendirdi.

Amanos Dağları, Gaziantep, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasar gören Marmaraereğilisi Kaymakamlık binası taşınıyor
Deprem sonrası kamp çadırı satışları 15 kat arttı Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten yeni Türkçe tweet: İstanbul'daki dostlar lütfen rahatlayın İstanbul'da üst üste yaşanan depremlerin ardından çadır satışları 15 kat arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 13:46:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan yaylacılara yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]