Jandarmadan yaylacılara yaşam malzemesi uyarısı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde güvenlik güçleri, yaylalardan dönenlere evlerinde yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyarı yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte terör örgütünün ihtiyaçlarını yaylalardaki evler başta olmak üzere barınma alanlarında bırakılan malzemelerden karşılayabileceği göz önünde bulundurularak 'Yaylada Yaşam Malzemesi Bırakma Bilmeden Teröre Destek Olma' sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında İslahiye İlçe Jandarma ekipleri yayladan dönen vatandaşları uyarıyor. Amanos Dağlarındaki bin 600 rakımlı Huzurlu Yaylasına ulaşımı sağlayan yolda güvenlik noktası oluşturan jandarma ekipleri bölgede zırhlı araçlarla 24 saat görev yapıyor. Yaylalara giden ve dönenlerin bulunduğu araçları arayıp, içindekilerin kimlik kontrolünü yapan ekipler vatandaşları yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakmaması konusunda uyarıyor.

İlçe kırsalındaki yaylalarda arazi arama tarama çalışmasını sürdüren jandarma ekipleri, yaz sezonun sonuna gelinmesi nedeniyle evlerinde yaylalardan evlerine dönmeye hazırlanan vatandaşları, evlerinin kapı ve pencerelerini güvenli şekilde kilitlemelerini isterken, terör örgütü üyelerinin kırsalda yaşamlarını yayla evlerinde hırsızlık yaparak sürdürdüğüne dikkat çekti. Jandarma, yaylara geri dönen vatandaşlara ise evlerinin kapılarının kırıldığını ya da zorla açılmış kapı ve pencere görmesi halinde içeri girmeden güvenlik güçlerine haber vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.