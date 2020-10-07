Jandarmadan yaylacılara 'yaşam malzemesi' uyarısı - Son Dakika

Jandarmadan yaylacılara 'yaşam malzemesi' uyarısı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşları, yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakmaması konusunda uyardı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış mevsiminde terör örgütü üyelerinin yayla evlerini kullanarak barınma ve gıda ihtiyaçlarını gidermelerinin önüne geçmek için çalışma başlattı. Amanos Dağı eteklerindeki Huzurlu Yaylası'na ulaşımı sağlayan yolda güvenlik noktası oluşturan jandarma ekipleri, yaylalara giden ve dönenlerin bulunduğu araçları durdurup vatandaşları, yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakmaması konusunda uyardı. 'Erzağını yaylada bırakma, bilmeden teröre destek olma' sloganıyla hazırlanan broşürleri de dağıtan ekiplerin uyarısı üzerine vatandaşlar, gerekli tedbirleri alacaklarını ve yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakmayacaklarını ifade etti.