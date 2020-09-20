Jandarmadan yaylacılara "Yaylalarda erzak bırakmayın" uyarısı - Son Dakika

Rize Jandarma Komutanlığı, yaylacılara sezon biterken boşalttıkları yayla evlerinde erzak ve yaşam malzemesi bırakmamaları uyarısında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığınca konuya ilişkin afişler, işletme sahiplerinin rızaları ve bilgileri doğrultusunda köylerde bulunan umuma açık yerlere, işletmelere ve kamu binalarının girişlerine asıldı.

Afişlerde, "Yaylada yaşam malzemesi bırakma, bilmeden teröre destek olma" sloganıyla yaylacıları erzak konusunda uyarılarda bulunulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaz aylarında yaylaları kullanan vatandaşların kış mevsiminin yaklaşması ile yaylalardaki yerleşim yerlerini boşaltarak asıl ikamet adreslerine dönecek olmalarından dolayı terör örgütleri yayla evlerini, kış mevsimi boyunca barınma amacıyla kullanmaktadır. Bozulmadan uzun süreli durabilen tüketim ve gıda malzemelerinin vatandaşlarımız tarafından konunun farkında olmadan iyi niyetli bırakılması durumunda terör örgütlerinin bu malzeme ve gıdaları kullanabilecekleri konularında vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmaktadır."