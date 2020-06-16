JANDARMADAN YENİ NORMAL DENETİMİ - Son Dakika

Lokanta çalışanlarına uyulması gereken kuralları hatırlatan jandarma ekipleri, çalışanlardan da uygulamalar hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemelerde işletmede kurallara uyulduğu tespit edildi.

İstanbul Valiliğince 'yeni normal'e uyulması konusunda denetimler yapılacağının açıklamasının ardından bugün de lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerde denetimler yapıldı.

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